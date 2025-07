Rover: Amsterdamse metroplannen nadelig voor reizigers

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse tak van reizigersvereniging Rover uit stevige kritiek op de plannen van het Amsterdamse GVB en de Vervoerregio om het metronet te "ontvlechten". Dat houdt in dat er minder metrolijnen over hetzelfde stuk spoor rijden. Hoewel het doel is dat metro's vaker rijden en meer reizigers vervoerd kunnen worden, zouden zij volgens Rover vooral nadelen ondervinden.

Volgens Rover leiden de plannen tot slechtere verbindingen, vooral op drukke trajecten zoals richting Gein en Sloterdijk. Buiten de spits zou dit extra merkbaar zijn. Reizigers krijgen te maken met extra overstappen, langere reistijd en drukker wordende metro's, denkt Rover.

De vereniging roept op de plannen te heroverwegen. "Hogere frequenties zijn niet een heilig middel", aldus voorzitter Marinus de Jong. "Als er straks vaker een metro rijdt, maar de reiziger is toch langer onderweg, moet vaker overstappen en in een drukke metro staan, dan raak je die reiziger gewoon kwijt. Dan werkt dit plan dus averechts."

De nieuwe metrolijnen gaan in 2027 rijden. De afgelopen tijd konden reizigers, inwoners en organisaties meepraten over de vorm van het nieuwe netwerk. In het najaar neemt de Vervoerregio hierover een besluit.