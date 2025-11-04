Rover: Koolmees mag niet langer dan twee weken verkenner zijn

DEN HAAG (ANP) - Wat reizigersvereniging Rover betreft, mag NS-topman Wouter Koolmees niet langer dan twee weken verkenner zijn. "Als hij dit twee weken doet, is het net alsof hij op vakantie is. Dan draait een bedrijf ook door", zegt Freek Bos, directeur van Rover. Duurt zijn taak langer, "dan zeg je: ik ben overbodig".

Later op dinsdag overleggen de fractievoorzitters van de Tweede Kamer samen met Kamervoorzitter Martin Bosma over het begin van de formatie. Een ingewijde bevestigde maandag na berichtgeving door RTL Nieuws dat Koolmees bij de winnende partij D66 in beeld is als verkenner. Koolmees is voormalig D66-minister en speelde ook een rol in de formatie van kabinet-Rutte IV.

Bij de NS is Koolmees bepaald niet overbodig, zegt Bos. Met name de achterblijvende aantallen reizigers noemt hij als uitdaging. "Koolmees moet ervoor zorgen dat meer mensen met de trein gaan, en vooral op dagen dat veel stoelen leeg zijn." Daarvoor moet "operationeel alles op orde zijn" en moeten reizigers "heel vaak op tijd" komen.

Verder is Bos positief over de mogelijkheid dat Koolmees verkenner wordt. "Verbinden, dat doet hij als geen ander. Dat is waar het land om schreeuwt."