Noors staatsfonds stemt tegen megabeloning Tesla-topman Musk

Het Noorse staatsinvesteringsfonds is van plan tegen een nieuw beloningsvoorstel voor Elon Musk als topman van elektrische autofabrikant Tesla te stemmen. De beloning in aandelen kan volgens nieuwe beloningsplannen oplopen tot 1 biljoen dollar, oftewel 1000 miljard dollar. Het staatsfonds zegt zich zorgen te maken over de grootte van dat pakket. Ook zou Tesla te weinig doen om de risico's rond de grote afhankelijkheid van Musk te verminderen.

Aandeelhouders mogen donderdag stemmen over het beloningsvoorstel, naar alle waarschijnlijkheid het grootste ooit voor een topbestuurder van een bedrijf. Critici noemen het pakket overdreven.

Het Noorse staatsfonds, 's werelds grootste, stemt ook tegen een voorstel voor de herbenoeming van twee bestuursleden. "Aandeelhouders zouden het recht moeten hebben om de raad van bestuur te wijzigen als die niet in hun beste belangen handelt", schrijft het fonds op zijn website.