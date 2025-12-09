ECONOMIE
RSF: afgelopen jaar 67 journalisten gedood, bijna helft in Gaza

Samenleving
door anp
dinsdag, 09 december 2025 om 6:40
anp091225045 1
PARIJS (ANP/AFP) - Wereldwijd zijn in het afgelopen jaar 67 journalisten omgekomen tijdens hun werk. Dat meldt journalistenorganisatie Reporters sans frontières (RSF) in haar jaarlijkse verslag. Het jaar ervoor ging het om 66 journalisten.
Van december 2024 tot begin deze maand kwamen 29 Palestijnse verslaggevers om in Gaza, aldus de in Parijs gevestigde organisatie voor persvrijheid, die Israël daarom "de grootste vijand van journalisten" noemt. De dodelijkste aanval was die op een ziekenhuis in het zuiden van Gaza eind augustus waarbij vijf journalisten omkwamen, onder wie twee medewerkers van de internationale persbureaus Reuters en Associated Press. Sinds het begin van de oorlog in Gaza in oktober 2023 zijn bijna 220 journalisten omgekomen.
In Mexico kwamen volgens het rapport in het afgelopen jaar negen journalisten om, het hoogste aantal in de laatste drie jaar. In oorlogsgebieden Oekraïne en Soedan kwamen respectievelijk drie en vier journalisten om.
