ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

We zijn gemaakt voor bos en savanne, niet voor Koopgoot en Nieuwedijk

Wetenschap
door Gerard Driehuis
woensdag, 10 december 2025 om 6:07
gandr-collage (2)
Dat zovelen e van ons mankementen vertonen, zoals angst, burnout en stress, is vermoedelijk geen ziekte, maar een gevolg van wat we zelf vooruitgang noemen.
Mensenlichamen zijn gebouwd voor beweging, groen en korte stresspieken – niet voor de permanente prikkels van Koopgoot, Nieuwedijk en kantoortuin. Wie uren per dag onder tl-licht shopt, scrolt en zit, leeft biologisch gezien in een soort omgekeerde savanne.
Evolutionaire biologen spreken van een “environmental mismatch”: onze genen zijn gevormd in een wereld van jagen, verzamelen en natuur, terwijl moderne steden in een paar generaties zijn volgestouwd met lawaai, fijnstof, kunstlicht en ultra‑bewerkt voedsel. Een recente analyse van onderzoekers uit Zürich en Loughborough concludeert dat deze kloof samenhangt met dalende vruchtbaarheid en een toename van ontstekingsziekten. “Biologische adaptatie is traag, stedelijke verandering is razendsnel,” waarschuwen zij – evolutie gaat in tienduizenden jaren, niet in drie generaties.
De menselijke biologie is geëvolueerd voor een wereld van beweging, natuur en korte periodes van stress, niet voor de constante druk van het moderne leven. Industriële omgevingen overprikkelen ons stresssysteem en tasten zowel onze gezondheid als onze voortplanting aan. Bewijzen, variërend van wereldwijde dalingen in vruchtbaarheid tot chronische ontstekingsziekten, tonen de gevolgen van deze mismatch aan. Onderzoekers zeggen dat een herontwerp van cultuur en omgeving, met name natuurgericht plannen, essentieel is.
- University of Zurich
Ook onze stresssystemen zijn verkeerd afgestemd op de winkelstraat. In de savanne was er af en toe een leeuw; nu is er een onafgebroken stroom van deadlines, notificaties, reclameschermen en verkeerslawaai. Het gevolg is een soort permanente alarmstand die het immuunsysteem ondermijnt en het risico op hart‑ en vaatziekten, depressie en angst vergroot.
Tegelijk laat onderzoek zien dat onze “oerhardware” nog steeds opbloeit zodra er weer een beetje natuur in beeld komt. Een meta‑analyse van dertig jaar studies laat zien dat zelfs 10 minuten in een park al merkbaar stress verlaagt en de stemming verbetert, óók midden in de stad. Andere reviews vinden dat regelmatige blootstelling aan groen depressieve klachten en angst vermindert en de kwaliteit van leven verhoogt.p
Misschien is dat de echte les van de Koopgoot en de Nieuwedijk: ze bewijzen vooral hoe ver we van ons ontwerp zijn afgedwaald. De oplossing is niet massaal terug de grot in, maar de stad een stukje savanne teruggeven: meer bomen, stille parken, minder lawaai en minder neon. Wie zich beter wil voelen, kan beginnen met iets eenvoudigs: elke dag even het stadsbos in, in plaats van weer een rondje langs Zara en Primark.

Lees ook

Technologie stuurt onze evolutie sneller dan genen ooit konden en maakt ons tot een ‘superorganisme’Technologie stuurt onze evolutie sneller dan genen ooit konden en maakt ons tot een ‘superorganisme’
De evolutie van de walvis is 1 minuut: hij begon als een lopend landdierDe evolutie van de walvis is 1 minuut: hij begon als een lopend landdier
Deze grafiek verklaart in één keer de opkomst van het populismeDeze grafiek verklaart in één keer de opkomst van het populisme
loading

POPULAIR NIEUWS

AA1CzOej

Zo dwing je meer respect af zonder harder te praten

anp091225093 1

Groot Russisch militair transportvliegtuig neergestort

flare-smbh

Nieuwe ontdekking: zwart gat blaast allesverwoestende wind de ruimte in met bijna 60.000 km/s

monique mike moeder winter vol liefde e1736244770660 1644x970

Ex-schoondochter Antine over Monique Hansler: 'Ik viel 6 kilo af doordat ze zo onder je huid kruipt'

ANP-485121423

Wanneer kun je een verjaarde factuur zonder problemen in de prullenbak gooien?

Hagelslag_chocolate_sprinkles

Wat kinderen echt nodig hebben aan het ontbijt

Loading