RTL stopt na 32 jaar definitief met Eigen Huis & Tuin

HILVERSUM (ANP) - RTL stopt met het programma Eigen Huis & Tuin: Lekker Leven. Dat heeft een woordvoerder bevestigd na berichtgeving van RTL Boulevard. Dit betekent dat er na 32 jaar een einde komt aan de Eigen Huis & Tuin-programma's. De huidige reeks is nog tot en met 16 mei te zien.

Het klusprogramma was tot en met augustus 2020 te zien in de oude vorm. Sindsdien werd het meer een lifestyleprogramma, met een aangepaste naam: Eigen Huis & Tuin: Lekker Leven. "Het afgelopen jaar was Eigen Huis & Tuin: Lekker Leven voor veel interieur-, klus-, tuin- en kookliefhebbers een vast middagritueel." De zender zegt "ondanks stabiele kijkcijfers en een betrokken publiek" te kiezen voor investeringen in programma's op belangrijke tijdstippen en programma's op Videoland.

Het programma, momenteel gepresenteerd door Froukje de Both, Hugo Kennis en Tom Groot, is dagelijks om 17.00 uur te zien. De drie presentatoren delen praktische tips over koken, wonen, lifestyle en tuinieren. Voor De Both is Eigen Huis & Tuin: Lekker Leven het enige programma dat zij op dit moment nog voor RTL maakt. Een woordvoerder kan maandag niet zeggen of er nieuwe programma's voor De Both op de planning staan.

Eigen Huis & Tuin was in de jaren negentig zeer populair, toen klusjesman Nico Zwinkels en tuinman Rob Verlinden de experts waren. Zij werden in die seizoenen begeleid door meerdere presentatoren, onder wie Manuëla Kemp, Myrna Goossen en Irene Moors.