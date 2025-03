Angst voor recessie in de VS zet Europese beurzen fors lager

AMSTERDAM (ANP) - De Europese beurzen zijn de nieuwe handelsweek negatief begonnen, vooral door angst voor een recessie in de Verenigde Staten en een wereldwijde handelsoorlog. In Amsterdam kregen de techbedrijven het zwaar te verduren, net als in New York.

De AEX, de index van de 25 meest verhandelde aandelen op het Damrak, sloot met een verlies van 1 procent op 902,54 punten. Daarmee is de index in ongeveer drie weken bijna 5 procent verloren. De MidKap zakte maandag 0,9 procent tot 875,43 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 1,9 procent.

President Donald Trump zei zondag een recessie niet uit te sluiten door de invoering van Amerikaanse importtarieven. Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve zei vrijdag dat de Amerikaanse economie "er goed voor staat", maar waarschuwde wel dat het economisch beleid van Trump voor meer onzekerheid zorgt.