Onderzoekers vinden verrassend anti-verouderingseffect van bekend afslankmiddel

Wetenschappers hebben ontdekt dat een medicijn uit dezelfde familie als Ozempic veroudering kan tegengaan en dat op een veel lagere dosis dan normaal gebruikt wordt voor gewichtsverlies.

Onderzoekers van de Chinese University of Hong Kong behandelden middelbare en oudere muizen gedurende maanden met exenatide, een zogenoemde GLP-1 receptor agonist. Dit is dezelfde klasse medicijnen als semaglutide, beter bekend onder de merknamen Ozempic en Wegovy. De dosis was zo laag dat de muizen nauwelijks gewicht verloren of minder gingen eten.

Toch zagen de wetenschappers verrassende effecten. De oudere muizen die het medicijn kregen werden sterker en presteerden beter op motorische testen vergeleken met muizen die een placebo kregen. Hun grijpkracht verbeterde geleidelijk over zes maanden, terwijl onbehandelde muizen juist zwakker werden. Ook hun coördinatie op een draaiende cilinder werd beter.

Zo goed als geen effect op jonge muizen

Het interessante is dat jonge muizen vrijwel geen profijt hadden van dezelfde behandeling. Het medicijn leek specifiek in te werken op processen die tijdens veroudering fout gaan, niet op normale biologische functies. Dit wijst erop dat het niet zomaar alles 'verbetert', maar gericht veroudering tegengaat.

De onderzoekers analyseerden ook op moleculair niveau wat er gebeurde. Veranderingen in het DNA die normaal met veroudering optreden, werden teruggedraaid door het medicijn. Dit gold voor vrijwel alle onderzochte organen,

Enkel op muizen getest

Er zitten belangrijke nuances aan het onderzoek. Het ging alleen om mannelijke muizen en hoewel de moleculaire effecten indrukwekkend waren, is niet onderzocht of de muizen ook echt langer leefden. Daarnaast waren de cognitieve effecten beperkt in de jonge testdieren.

Voor mensen is de relevantie al helemaal niet duidelijk. De gebruikte dosis was veel lager dan wat bij obesitasbehandeling wordt voorgeschreven. Of soortgelijke effecten bij mensen optreden en bij welke dosis, moet blijken uit toekomstig onderzoek. Bovendien is niet bekend of de voordelen opwegen tegen mogelijke bijwerkingen bij langdurig gebruik.