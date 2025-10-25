Rubio belooft terugkeer lichamen van Israëlische gijzelaars

TEL AVIV (ANP) - De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio heeft beloofd de terugkeer te regelen van alle overleden Israëlische gijzelaars die zich nog in de Gazastrook bevinden. Dat deed hij op de laatste dag van zijn bezoek aan Israël.

"We zullen nooit de levens vergeten van de gijzelaars die stierven in gevangenschap van Hamas", verklaart Rubio op X. Daarin laat hij weten de families te hebben ontmoet van twee overleden Amerikaans-Israëlische gijzelaars die nog niet zijn teruggekeerd naar Israël. "We zullen niet rusten totdat al hun stoffelijke resten zijn teruggegeven."

Hamas moet volgens het wapenstilstandsakkoord met Israël alle gijzelaars overdragen. De Palestijnse groepering zegt dat het enige tijd kost om ze allemaal te vinden en te overhandigen. Het is daardoor niet duidelijk wanneer de laatste dertien overleden gijzelaars terugkeren naar Israël.