ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rubio belooft terugkeer lichamen van Israëlische gijzelaars

Samenleving
door anp
zaterdag, 25 oktober 2025 om 16:33
anp251025101 1
TEL AVIV (ANP) - De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio heeft beloofd de terugkeer te regelen van alle overleden Israëlische gijzelaars die zich nog in de Gazastrook bevinden. Dat deed hij op de laatste dag van zijn bezoek aan Israël.
"We zullen nooit de levens vergeten van de gijzelaars die stierven in gevangenschap van Hamas", verklaart Rubio op X. Daarin laat hij weten de families te hebben ontmoet van twee overleden Amerikaans-Israëlische gijzelaars die nog niet zijn teruggekeerd naar Israël. "We zullen niet rusten totdat al hun stoffelijke resten zijn teruggegeven."
Hamas moet volgens het wapenstilstandsakkoord met Israël alle gijzelaars overdragen. De Palestijnse groepering zegt dat het enige tijd kost om ze allemaal te vinden en te overhandigen. Het is daardoor niet duidelijk wanneer de laatste dertien overleden gijzelaars terugkeren naar Israël.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2287651373

Mensen met hoge emotionele intelligentie zeggen dit elke dag

ANP-540087103

Peilingen na SBS6-debat: wie won, wie verloor en wat verandert er echt?

shutterstock_2578847711

Wanneer de stervende ontwaakt: wat terminale helderheid onthult

ANP-537388622

Volgens onderzoekers is er iets heel simpels dat meteen zorgt voor minder stress

shutterstock_2479973667

9 dingen die ik een relatietherapeut leerde over het huwelijk

project-amplify-2

Nike ontwikkelt 'robotschoen': 'E-bike voor je voeten'

Loading