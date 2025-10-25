ECONOMIE
Van de Wouw in wereldrecord naar finale km-tijdrit op WK baan

Sport
door anp
zaterdag, 25 oktober 2025 om 17:15
anp251025102 1
SANTIAGO (ANP) - Hetty van de Wouw heeft zich op de WK baanwielrennen in Chili met een wereldrecord geplaatst voor de finale van de kilometer tijdrit. De wereldkampioene sprint kwam tot een tijd van 1.03,652 en werd daarmee de eerste vrouw die onder de 1 minuut en 4 seconden reed op het nog jonge onderdeel. Tot dit jaar reden de vrouwen een tijdrit over 500 meter.
Van de Wouw was veruit de snelste. De Duitse Lea Sophie Friedrich had de tweede tijd: 1.04,474. De 27-jarige Brabantse veroverde vrijdag de wereldtitel op de sprint, terwijl ze woensdag met Kim Kalee en Steffie van der Peet al het goud pakte op de teamsprint.
De finale is om 22.30 uur. Van de Wouw werd in februari in het Belgische Zolder al Europees kampioen op de kilometer tijdrit.
