Welke ziektes kun je opsporen via je bloed?

Bloedonderzoek wordt onder andere gebruikt om te controleren of uw organen als hart, nieren of lever goed functioneren. Ook kan bijvoorbeeld een afwijking worden vastgesteld. Maar er zijn ook ziektes die geen spoor nalaten in je bloed. Veel soorten kanker bijvoorbeeld. Al zijn er ook kankersoorten die wel te zien zijn in je bloed.

Infecties: Bloedtesten kunnen worden gebruikt om te screenen op een breed scala aan infectieziekten, waaronder HIV, hepatitis B en C, malaria, tuberculose, syfilis en andere bacteriële, virale en schimmelinfecties.

Bloedarmoede: Bloedtesten kunnen de niveaus van verschillende bloedcellen meten, zoals rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes. Een laag aantal rode bloedcellen kan duiden op bloedarmoede, een aandoening waarbij het lichaam niet genoeg zuurstof krijgt.

Kanker: Bloedtesten kunnen helpen bij het opsporen van sommige soorten kanker door specifieke markers in het bloed te meten die kunnen wijzen op de aanwezigheid van kanker, zoals prostaatspecifiek antigeen (PSA) voor prostaatkanker.

Auto-immuunziekten: Bloedtesten kunnen ook helpen bij het opsporen van auto-immuunziekten, waarbij het immuunsysteem van het lichaam ten onrechte het eigen lichaamsweefsel aanvalt. Voorbeelden van auto-immuunziekten die kunnen worden gedetecteerd met bloedtesten zijn lupus, reumatoïde artritis en coeliakie.

Diabetes: Bloedtesten kunnen worden gebruikt om de bloedsuikerspiegel te meten, wat kan helpen bij de diagnose van diabetes.