Rubio: oorlog in Gaza is nog niet voorbij

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio waarschuwt dat de oorlog in Gaza nog niet voorbij is. De komende tijd moeten de details van de deal met Israël en Hamas nader worden uitgewerkt en zal blijken wat er van de afspraken terechtkomt, zei hij in een interview met NBC News.

Israël heeft ingestemd met een Amerikaans twintigpuntenplan dat moet leiden tot de vrijlating van de gijzelaars en uiteindelijk vrede in Gaza. Hamas heeft gezegd dat het snel wil overgaan tot de gevangenenruil, maar wil wel nog praten over andere onderdelen van het plan.

Netanyahu zei de "technische details" te willen uitwerken in Egypte. Israëlische onderhandelaars gaan zondag naar Egypte, waar naar verwachting vanaf maandag wordt onderhandeld.

"Op basis van het technisch overleg ten aanzien van de logistiek zullen we heel snel weten of Hamas serieus is of niet", zei Rubio over de mogelijke deal in het programma Meet the Press. Hij voegde eraan toe dat Hamas "heeft ingestemd, in ieder geval in principe, met wat er nadien moet gebeuren", verwijzend naar het Amerikaanse twintigpuntenplan en het vrijlaten van de gijzelaars. Wel moeten nog "veel details worden uitgewerkt". Rubio zei verder dat de onderhandelende partijen niet eerder zo dicht bij een volledige vrijlating van de gijzelaars waren.

De tweede fase van het toekomstplan voor Gaza is "nog lastiger", zei Rubio. "Hoe richt je een Palestijnse technocratie in die niet geënt is op Hamas?", vroeg hij zich af. "Hoe demobiliseer je hen?" Volgens Rubio is het beantwoorden van die vragen cruciaal, "omdat zonder dat te hebben opgelost, je geen duurzame vrede zult hebben".