Rubio vertelt Lavrov dat VS gefrustreerd zijn over vredesproces

KUALA LUMPUR (ANP) - De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov verteld dat president Donald Trump "teleurgesteld en gefrustreerd" is over het gebrek aan voortgang in het vredesproces tussen Rusland en Oekraïne. "Hopelijk krijgen we de komende dagen meer duidelijkheid over wat het Russische standpunt is en wat hun prioriteiten zijn", zei Rubio na afloop van het gesprek. "Maar het gaat duidelijk moeizaam, zoals jullie allemaal hebben kunnen zien."

Rubio en Lavrov spraken elkaar in Kuala Lumpur tijdens een top van de Zuidoost-Aziatische landenorganisatie ASEAN. Volgens zowel Rubio als het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken was het een "belangrijk en open gesprek".

Trump wil dat er zo snel mogelijk een einde komt aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, maar zijn pogingen om de twee partijen dichter bij een staakt-het-vuren te brengen hebben tot nog toe weinig opgeleverd.