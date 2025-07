Restauratie Lam Gods in Gent loopt vertraging op

GENT (ANP/BELGA) - De restauratie van het vijftiende-eeuwse kunstwerk Lam Gods duurt langer. Het altaarstuk van de gebroeders Van Eyck kan naar verwachting pas in de lente van 2027 weer worden bekeken in de Sint-Baafskathedraal in Gent, bleek tijdens een persmoment.

Het uit meerdere panelen bestaande Lam Gods geldt als een van de bekendste kunstwerken van België. De restauratie begon in 2012 en had volgend jaar afgerond moeten zijn, maar liep vertraging op door de ontdekking van overschilderingen.

"In het midden van de zestiende eeuw werd het Lam Gods ruim overschilderd, om kleine plekken met schade te verdoezelen", legt het hoofd van het restauratieteam uit. "Het uitvoeren van extra onderzoek en het verwijderen van overschilderingen hebben natuurlijk voor vertraging gezorgd."

Vlaamse ministers brachten donderdag een bezoek aan het restauratieatelier in Gent. Ze maakten bekend dat er nog eens 319.000 euro wordt uitgetrokken voor het herstelwerk. De restauratie kost in totaal ongeveer 5 miljoen euro.