Tweede Kamer akkoord met miljoenensteun aan scheepsbouwer Damen

DEN HAAG (ANP) - Het demissionaire kabinet kan door met het geven van een omvangrijk steunpakket aan het noodlijdende Damen Naval. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer is hiermee akkoord. Alleen SP, Forum voor Democratie, Partij voor de Dieren en DENK waren donderdag tijdens de stemming een andere mening toegedaan.

In de Kamerstukken worden de bedrijfsnaam en details over het pakket niet genoemd, om commerciële en veiligheidsredenen. Maar volgens ingewijden gaat het om Damen Naval. Dat bedrijf is in financiële problemen gekomen door vertraging bij de bouw van Duitse fregatten. Het kabinet wil volgens ingewijden 270 miljoen euro steun verlenen via een overbruggingskrediet.

Het kabinet kan de steun geven zonder dat de Tweede Kamer vooraf heeft ingestemd. De Kamerleden kwamen terug van reces om te stemmen over de vraag of zij voldoende waren geïnformeerd. Kamerleden zijn eerder vertrouwelijk op de hoogte gesteld. De Kamercommissies Defensie en Economische Zaken gingen al akkoord met de gang van zaken.