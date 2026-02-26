Rubio: VS doen eigen evaluatie van beschieting speedboot bij Cuba

BASSETERRE (ANP/RTR) - De Verenigde Staten gaan zelf verifiëren wat er is gebeurd met de speedboot uit Florida die is beschoten door Cuba. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio op een top in St. Kitts en Nevis in het Caribische gebied.

Volgens de Cubaanse regering voer de boot de Cubaanse kustwateren binnen en opende het vuur op een schip van de Cubaanse kustwacht. Daarop hebben de Cubanen teruggeschoten en vier mensen gedood en zes verwond.

De kapitein van de Cubaanse kustwacht raakte bij de schotenwisseling gewond. De gewonden op de Amerikaanse speedboot zijn van boord gehaald en worden behandeld aan hun verwondingen.

Rubio zei dat de aanwezigheid van de boot geen Amerikaanse operatie was en dat er geen Amerikaanse regeringsfunctionarissen bij de gebeurtenissen betrokken zijn.

De spanningen tussen Cuba en de Verenigde Staten zijn de afgelopen weken sterk opgelopen. Washington stelde een blokkade in voor olie die naar Cuba werd geëxporteerd en speculeert over een machtswisseling op het eiland.