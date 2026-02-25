ECONOMIE
Het is beter om bevroren groenten niet te koken

gezondheid
door Nina van der Linden
woensdag, 25 februari 2026 om 14:19
ANP-72285974
Groenten uit de vriezer zijn zeker zo gezond als verse groenten, alleen kun je ze beter niet koken. Gek genoeg staat dat wel vaak als advies op de verpakking.
Matthijs Dekker, levensmiddelentechnoloog in Wageningen, legt uit: "Diepvriesgroenten zijn op zich een hele gezonde en duurzame keuze. Sperziebonen worden bijvoorbeeld op dit moment niet geoogst in Nederland. Dus als je die vers koopt komen ze vaak van ver. Terwijl de diepvriessperziebonen hier in de winkel bijna altijd gewoon uit Nederland komen. Deze zijn na het oogsten dan direct ingevroren, zo worden de voedingswaarden goed behouden."
Diepvriesgroenten zijn ook vaak gezonder. "Bij bepaalde groenten kun je bijvoorbeeld wel tientallen procenten tot zelfs de helft van de hoeveelheid vitamine C verliezen wanneer deze lang onderweg zijn. Dat probleem heb je bij diepvriesgroenten niet. De aanduiding 'vers' is ook geen wettelijk begrip, het is gewoon een marketingterm. Dus je kunt je ook afvragen wat nou écht vers is."
Verlies van vitamines
Het is echter niet zo goed om bevroren groenten in water te koken. "Wat er gebeurt tijdens het invriezen is dat er ijs vormt, waardoor er ijskristallen in de groenten ontstaan. Deze ijskristallen prikken als het ware, door de celwanden heen, de cellen in de groenten lek. Op zich is dat helemaal geen probleem voor de voedingswaarden. Maar als je die groenten dan weer in water gaat koken, lekken de gezonde stoffen er supersnel uit en belanden ze in het kookwater. Ik denk dat heel veel mensen hier niet over nadenken."
Je verliest echt veel vitamines. "Denk aan vitamine C en vitamines B. Wanneer je 500 gram groenten in 500 milliliter water kookt, ben je gewoon de helft van bepaalde voedingsstoffen kwijt."
Wat je dan wel moet doen met die groenten? "Het beste is om ze te roerbakken. Met roerbakken, ovenbereiding of magnetronbereiding behoud je uiteindelijk de meeste voedingsstoffen. Dit komt omdat je bij die processen geen extra water toevoegt."
Bron: RTL Nieuws

