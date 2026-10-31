ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rubio: Washington niet betrokken bij vlucht Bolsonaro

Samenleving
door anp
anp311026117 1
Volg ons op Google Nieuws
ATLANTA (ANP/AFP) - De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zegt dat Washington niet rechtstreeks betrokken was bij de vlucht van de Braziliaanse ex-presidentskandidaat Flávio Bolsonaro naar de VS. Amerikaanse media schreven eerder dat de vlucht was geregeld door een functionaris van het Witte Huis.
Rubio zei dat Bolsonaro eerder al een visum heeft gehad en dat president Trump hem toegang heeft verleend tot de VS. Maar hij benadrukte dat "de Amerikaanse regering niet rechtstreeks betrokken was" bij het regelen van Bolsonaro's vertrek uit Brazilië.
Onder meer The New York Times en The Wall Street Journal schreven dat een adviseur van president Donald Trump, Jason Miller, de vlucht had geregeld.
Bolsonaro verloor vorige week de Braziliaanse presidentsverkiezingen. Nadat het hooggerechtshof in Brazilië hem had bevolen zijn paspoort in te leveren, reisde hij via Argentinië en Ecuador naar de VS. Er lopen meerdere corruptie- en witwasonderzoeken tegen de rechtse senator.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (37)

Waarom Boeing een vliegtuig vulde met negen ton aardappelen

europese gasprijs veert op in aanloop naar koudegolf1704279630

Vanaf dinsdag gaat de verwarming echt aan: zoveel kost de eerste koude week je, en deze knop scheelt meer dan de nachtstand

shutterstock_1968741448

Niet kil, maar juist opgewekt: zo klinken psychopathische trekken in levensverhalen

generated-image (38)

Hoe Google in één dag bijna 500 miljard dollar aan waarde verloor

Een hardware wallet voor crypto ligt op tafel. ernaast een papier met 'testament' erboven

Notaris waarschuwt: zonder deze code zien je erfgenamen geen cent van je crypto

shutterstock_2150128769

Na de AH-hack: dit heb je in huis nodig als de supermarkt uitvalt

Loading