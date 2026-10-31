Hoe Google in één dag bijna 500 miljard dollar aan waarde verloor

Op donderdag 29 oktober verdween op Wall Street ongeveer 475 miljard dollar aan beurswaarde van Alphabet, het moederbedrijf van Google . Omgerekend is dat ruim 420 miljard euro.

Het aandeel zakte 12,6 procent. Zo'n slechte beursdag had Alphabet niet meer gehad sinds de beursgang in 2004.

Alleen chipmaker Nvidia verloor ooit meer op één dag: bijna 600 miljard dollar in januari 2025, toen het Chinese AI-model DeepSeek beleggers liet schrikken.

Groei, maar niet genoeg

Het opvallende is dat Alphabet gewoon groeide. De omzet in het derde kwartaal steeg met 25 procent tot 127,6 miljard dollar. Beleggers hadden alleen op rond de 128 miljard gerekend.

De nettowinst daalde met 25 procent tot 26,2 miljard dollar. Dat kwam deels door een papieren verlies van 8,2 miljard dollar op het belang in SpaceX.

De zoekmachine hapert

Het pijnlijkste punt is de zoekmachine, nog altijd de geldmachine van het concern. De inkomsten uit zoekadvertenties stegen met 12 procent tot 63,3 miljard dollar. Een kwartaal eerder was dat nog 17 procent, en analisten hadden op meer gerekend.

Google wijst zelf vooral naar wisselkoerseffecten. Beleggers kijken vooral naar de AI-modus in de zoekmachine: steeds meer mensen zoeken op die manier, en dat levert minder advertentie-inkomsten op dan de klassieke lijst met zoekresultaten. Google beconcurreert zo zijn eigen verdienmodel.

Miljarden naar AI

Daar komen de investeringen nog bij. Alphabet gaf in één kwartaal 51,4 miljard dollar uit aan vooral datacenters en chips voor AI. Dat is ruim het dubbele van een jaar eerder.

Daardoor ging er meer geld uit dan er binnenkwam. De vrije kasstroom was 9,1 miljard dollar negatief, voor het tweede kwartaal op rij. Voor dit hele jaar blijft Alphabet rekenen op 195 tot 205 miljard dollar aan investeringen.

De clouddivisie, die AI-rekenkracht aan bedrijven verhuurt, verdubbelde haar omzet tot 30,7 miljard dollar. Dat was beter dan verwacht, maar daar keek bijna niemand naar.

Slechtste maand ooit

Vrijdag zakte het aandeel nog eens 1,4 procent. Over de hele week verloor Alphabet 468 miljard dollar en bijna 13 procent van zijn waarde, het slechtste weekresultaat sinds augustus 2011.

Oktober werd de slechtste maand in de geschiedenis van het bedrijf: een daling van bijna 19 procent en zo'n 758 miljard dollar. Het vorige record was een daling van 18,5 procent in november 2008.

Alphabet stond niet alleen. Ook SpaceX, Intel en Nvidia verloren deze week elk meer dan 100 miljard dollar aan beurswaarde.

Wat merk jij ervan?

Ook zonder Google-aandelen merk je dit misschien. Eind september was Alphabet goed voor bijna 4 procent van de MSCI World, de index die veel Nederlandse indexfondsen volgen.

Een rekenvoorbeeld: wie 10.000 euro in zo'n fonds heeft, had ongeveer 400 euro in Alphabet zitten. Een daling van 19 procent kost dan ruwweg 75 euro. Dat is vervelend, maar geen ramp.

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