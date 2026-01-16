ECONOMIE
Rubio, Witkoff, Kushner en Blair in vredesraad voor Gaza

Samenleving
door anp
zaterdag, 17 januari 2026 om 00:51
anp170126002 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft de leden gekozen voor de internationale vredesraad die toezicht zal houden op het toekomstige overgangsbestuur in de Gazastrook. Het gaat onder meer om zijn minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, VS-gezant Steve Witkoff en Trumps schoonzoon Jared Kushner. Ook de Britse oud-premier Tony Blair zit in de raad, meldt het Witte Huis vrijdagavond.
Trump wordt de voorzitter van de zogeheten Raad van Vrede. Het Palestijnse overgangsbestuur maakt deel uit van Trumps twintigpuntenplan voor het stoppen van de oorlog in Gaza.
Witkoff kondigde eerder deze week het begin aan van de tweede fase van het plan, kort nadat bekend was geworden dat de leden van het Palestijnse bestuur waren gekozen. Hij sprak van een "overgang van een staakt-het-vuren naar demilitarisering, technocratisch bestuur en wederopbouw".
