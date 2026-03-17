ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ruim 100 tips over explosies Zuidas en joodse school in Amsterdam

Samenleving
door anp
dinsdag, 17 maart 2026 om 14:22
AMSTERDAM (ANP) - De politie heeft ruim honderd tips binnengekregen over twee explosies in Amsterdam. Veel daarvan gaan over de scooter waarmee de verdachten bij de joodse school aan de Zeelandstraat aankwamen voordat daar een explosie plaatsvond, laat een woordvoerder weten.
In het tv-programma Opsporing Verzocht werden maandagavond beelden getoond van de twee verdachten van een aanslag bij de joodse school in Amsterdam in de nacht van vrijdag op zaterdag. Ook deelde de politie een signalement van twee verdachten van een explosie bij een kantoorpand op de Amsterdamse Zuidas in de nacht van zondag op maandag, in de hoop meer informatie te krijgen. De ontploffing gebeurde bij een vestiging van de Amerikaanse Bank of New York Mellon.
Bij de aanslag op de joodse school plaatsten twee verdachten rond 03.45 uur een explosief bij de buitenmuur van de school. Daarna stapten ze weer op de scooter en reden weg.
POPULAIR NIEUWS

