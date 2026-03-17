Verenigd Koninkrijk kampt met 'ongekende' uitbraak meningitis

LONDEN (ANP) - De Britse autoriteiten proberen een uitbraak van meningitis onder controle te krijgen die wordt gelinkt aan een nachtclub in Canterbury (Kent). Zeker twee jonge mensen zijn overleden en meerdere mensen liggen in het ziekenhuis. "Dit is een ongekende uitbraak. Het is ook een situatie die zich snel ontwikkelt", verklaarde minister van Volksgezondheid Wes Streeting in het parlement.

De gezondheidsautoriteiten zijn volgens Streeting op 13 maart gewaarschuwd over besmettingen met meningitis, ook bekend als hersenvliesontsteking. Daarna is geprobeerd te achterhalen met wie patiënten contact hadden om zo verdere verspreiding te voorkomen. De overleden patiënten zijn de 18-jarige Juliette en een 21-jarige student aan de universiteit van Kent.

De autoriteiten adviseren iedereen die begin maart Club Chemistry heeft bezocht om zich uit voorzorg met antibiotica te laten behandelen, schrijft de BBC. Studenten van de universiteit stonden daar dinsdag voor in de rij. Ook komt er een gericht vaccinatieprogramma voor de jongeren.