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Frans ambassadepersoneel vastgehouden en mishandeld in Iran

Samenleving
door Redactie
maandag, 20 juli 2026 om 18:20
bijgewerkt om maandag, 20 juli 2026 om 18:45
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De Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Noël Barrot zegt dat twee Franse ambassademedewerkers zondagavond in Iran zijn vastgehouden door de Iraanse veiligheidsdiensten. Een van hen zou daarbij fysiek zijn mishandeld. Barrot noemt het "een flagrante schending van hun diplomatieke immuniteit".
Volgens Barrot hadden de veiligheidsdiensten geen goede reden om de twee Fransen vast te houden, die zouden werken aan culturele en wetenschappelijke programma's in Iran. Hij zegt dat de acties niet ongestraft zullen blijven.
Nadat ze "urenlang" werden vastgehouden, konden de medewerkers terugkeren naar de ambassade, aldus Barrot. Ze worden snel teruggehaald naar Frankrijk.
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