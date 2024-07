Ruim 200 kandidaten zien af van tweede ronde Franse verkiezingen

PARIJS (ANP/AFP) - Ruim tweehonderd kandidaten hebben afgezien van hun deelname aan de tweede ronde van de Franse parlementsverkiezingen. Ze hopen zo te voorkomen dat een kandidaat van de radicaal-rechtse partij Rassemblement National (RN) van Marine Le Pen de zetel wint. Die wil graag regeren.

De parlementsverkiezingen verlopen in Frankrijk in twee ronden. Wie in de eerste ronde al meer dan de helft van de stemmen haalt, krijgt namens dat kiesdistrict direct een zetel. Als de verschillen kleiner zijn, mogen kandidaten met meer dan een achtste van de stemmen door naar de tweede ronde.

Kandidaten die zich nu hebben teruggetrokken, doen dat om te voorkomen dat ze stemmen wegsnoepen van een politicus die anders zou kunnen winnen van RN. Zo kunnen ze voorkomen dat RN een meerderheid kan halen in de Nationale Vergadering en een kabinet kan vormen.