Schoof denkt als premier eigen baas te kunnen zijn in Brussel

DEN HAAG (ANP) - Minister-president Dick Schoof gaat ervan uit dat hij zelf beslissingen kan nemen als hij Nederland vertegenwoordigt in de Europese Raad. Het zou "wel heel merkwaardig" zijn als hij daarbij voortdurend ruggespraak zou moeten houden met de leiders van de coalitiepartijen, zegt hij tegen het ANP.

De minister-president heeft doorgaans als leider van de grootste partij vanzelfsprekend voldoende politiek mandaat om te onderhandelen in Brussel. Maar Schoof is een partijloos premier, afkomstig uit de ambtenarij, in een kabinet dat volgens de coalitiepartijen op grotere afstand komt te staan van de Tweede Kamer.

In het hoofdlijnenakkoord staan veel afspraken waarvoor zaken moeten worden gedaan met Brussel. Zo willen de coalitiepartijen minder geld afdragen aan de Europese Unie, hopen zij uitzonderingen te bedingen op het Europese asielbeleid en op verzachting van de natuur- en stikstofregels die met name de agrarische sector in de weg zitten.