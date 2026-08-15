ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ruim 2000 hectare verbrand in Belgisch natuurgebied Hoge Venen

Samenleving
door anp
zaterdag, 15 augustus 2026 om 20:35
anp150826113 1
SOURBRODT (ANP/BELGA) - In het Belgische natuurgebied de Hoge Venen is meer dan 2000 hectare aan natuur in vlammen opgegaan, zegt een woordvoerder van de regionale autoriteiten. Volgens de burgemeester van Baelen is een Nederlandse blushelikopter zaterdagmiddag aangekomen om te helpen met blussen en werd een tweede Nederlandse helikopter later op de dag nog verwacht.
Uit de plaatsen Sourbrodt en Bütgenbach zouden in totaal zo'n zeshonderd mensen zijn geëvacueerd. Ook over de grens met Duitsland, in Monschau, heeft het stadsbestuur de inwoners opgeroepen om zich op te maken voor een mogelijke evacuatie. Het management van een hotel in het Belgische Ovifat besloot zelf het hotel preventief te ontruimen.
Nederland helpt, net als andere landen, als onderdeel van een EU-steunmechanisme bij het bestrijden van de brand. Daarnaast zijn brandweereenheden uit verschillende delen van België aanwezig. Het gaat volgens Belgische media om de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2610575631

Welk fruit bevat de meeste suiker en welke zijn het beste voor u?

f2289cbf-a79e-4470-a1b9-bba0b932fa1c

Boeren verdienen gemiddeld €88.200 per jaar — en behoren opvallend vaak tot de rijkste Nederlanders

shutterstock_2551796143

Schulden na overlijden: wie draait er eigenlijk voor op?

AA1SMBl8

Bestaat het 'oudste-dochtersyndroom' echt?

ANP-563150271

JFVD-top zet jonge vrouwen onder druk om seks te hebben

shutterstock_2709886803

Met pensioen: waarom niets doen je sneller sloopt dan werken

Loading