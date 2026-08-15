ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dodental van kapseizen veerboot in Zimbabwe loopt op

Samenleving
door anp
zaterdag, 15 augustus 2026 om 20:28
anp150826112 1
KARIBA (ANP/AFP) - Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Karibameer in Zimbabwe is opgelopen naar 68, zegt de politie. Onder de doden zouden vooral vishandelaren en inwoners van de dorpen rond het meer op de grens van Zimbabwe en Zambia zijn.
De veerboot mocht 90 mensen vervoeren, maar volgens de autoriteiten waren er 114 volwassen passagiers, vijf bemanningsleden en een onbekend aantal kinderen aan boord. De boot zou ook last hebben gehad van hoge golven en harde wind toen die dinsdag omsloeg. Eerder werd nog gesproken van 44 doden en meerdere vermisten. Zaterdag waren nog niet alle lichamen gevonden of door familieleden geïdentificeerd.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2610575631

Welk fruit bevat de meeste suiker en welke zijn het beste voor u?

f2289cbf-a79e-4470-a1b9-bba0b932fa1c

Boeren verdienen gemiddeld €88.200 per jaar — en behoren opvallend vaak tot de rijkste Nederlanders

shutterstock_2551796143

Schulden na overlijden: wie draait er eigenlijk voor op?

AA1SMBl8

Bestaat het 'oudste-dochtersyndroom' echt?

ANP-563150271

JFVD-top zet jonge vrouwen onder druk om seks te hebben

shutterstock_2709886803

Met pensioen: waarom niets doen je sneller sloopt dan werken

Loading