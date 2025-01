BREDA (ANP) - De politie in Breda heeft meer dan dertig aangiftes binnengekregen van lekgeprikte autobanden. Er is nog niemand aangehouden, het onderzoek is nog "volop bezig", laat een woordvoerster woensdag weten.

De politie waarschuwde afgelopen weekend dat in het centrum van de Brabantse stad een bandenprikker actief is, vooral rond het Van Coothplein en de Markendaalseweg. Bij sommige auto's werden alle vier de banden lekgeprikt.