Tygo Gernandt meermaals beschuldigd van fysiek geweld, ex-vriendin doet aangifte

Acteur Tygo Gernandt (50) is door zijn ex-vriendin, actrice Dianne van den Eng, beschuldigd van mishandeling. Ze heeft aangifte gedaan van fysiek geweld, zegt ze in een interview met weekblad Privé. Ook een tweede ex-partner van de acteur komt naar voren met een soortgelijk verhaal.

Volgens Van den Eng deed ze eerder al aangifte tegen Gernandt. Ze deed toen 'op aandringen van Tygo' een poging om haar woorden bij de politie in te trekken, maar dat was niet mogelijk. "Daarna heb ik er niets meer over gehoord", vertelt Dianne op de 'Privé'-pagina van De Telegraaf.

Mishandeling

Volgens de actrice liep het in 2023 behoorlijk uit de hand. Ze beweert dat Gernandt haar bij de keel greep, tegen een muur duwde en door een gang sleepte. “Hij sleurde me aan mijn polsen en jas 20 meter de gang door en ik lag binnen de kortste keren weer buiten”, zegt Van den Eng.

Zij is niet de enige die haar verhaal doet: ook ex-partner Alexandra Lorenza vertelt over fysiek geweld door de acteur in hetzelfde artikel.

Een anonieme bron beweert bovendien dat Gernandt uit de populaire serie Flikken Maastricht is gezet vanwege grensoverschrijdend gedrag.

'Verbaasd en teleurgesteld'

Gernandt zelf laat in een korte reactie aan Privé weten: "Ik ben verbaasd en teleurgesteld, maar wil er verder niet inhoudelijk op reageren."

Gernandt en Van den Eng kregen in 2022 een relatie, die zeven maanden standhield. “We deden elkaar vaak meer pijn dan liefde. Omdat we het allebei best wel moeilijk vonden ofzo, op de een of andere manier, qua vertrouwen”, vertelde Gernandt in een aflevering van YouTube-serie Open Kaart.

Bron: AD