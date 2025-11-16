ECONOMIE
Ruim half miljoen Filipijnen betogen tegen corruptie

Samenleving
door anp
zondag, 16 november 2025 om 12:36
MANILLA (ANP/DPA) - Honderdduizenden mensen hebben deelgenomen aan een protestbijeenkomst in de Filipijnse hoofdstad Manilla om een corruptieschandaal aan de kaak te stellen waarbij bondgenoten van president Ferdinand Marcos zijn betrokken. Volgens de politie waren er naar schatting 550.000 mensen aanwezig. Het was de grootste protestactie tot nu toe tegen het corruptieschandaal dat eerder dit jaar aan het licht kwam.
De manifestatie was georganiseerd door een onafhankelijke christelijke kerk in de Filipijnen. Betogers eisten een "grondig, eerlijk en grondwettelijk" onderzoek, omdat corruptie "elke Filipijn schade heeft berokkend, maar niemand daarvoor verantwoordelijk is gehouden", aldus de kerk op Facebook.
De organisatoren zeggen zich niet met de politiek te willen bemoeien, maar ze willen mede-Filipijnen steunen "die na meer dan honderd dagen van onbeantwoorde misstanden om de waarheid vragen".
De kerk wil ook maandag en dinsdag demonstreren.
