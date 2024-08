Ruim twintig Oekraïners uit Jaarbeurs hebben elders onderdak

UTRECHT (ANP) - Vanuit de opvang voor Oekraïense vluchtelingen in de Jaarbeurs in Utrecht zijn woensdag 22 personen naar een andere locatie overgebracht. Hierdoor waren er donderdagochtend vroeg volgens de Veiligheidsregio Utrecht nog 95 Oekraïners in de opvang, waar sinds maandag geen nieuwe vluchtelingen meer terecht kunnen. In de nacht van dinsdag op woensdag verbleven er nog 117 mensen.

De zogenoemde hub in de Jaarbeurs is voor onbepaalde tijd dicht, omdat de opvanglocatie overvol was en niet geschikt is voor langdurige opvang. Zo is er een gebrek aan privacy en onvoldoende zorgcapaciteit. Voor de mensen die er nu nog verblijven, wordt een alternatief gezocht.

De veiligheidsregio heeft woensdag vijftien mensen moeten weigeren die zich bij de Jaarbeurs voor hulp hadden gemeld, laat een woordvoerster weten. De opvanglocatie biedt plek aan kwetsbare Oekraïners, onder wie vrouwen, kinderen en zeventigplussers.