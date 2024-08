Alliander onderzoekt ook uitzetten zonnepanelen tegen betaling

DEN HAAG (ANP) - Alliander, de eigenaar van netbeheerder Liander, onderzoekt of het huiseigenaren met zonnepanelen ook gaat vragen tegen betaling hun panelen tijdelijk uit te schakelen op zonnige dagen. Stedin meldde eerder donderdag dit als proef te doen met energieleverancier Eneco om de problemen op het volle stroomnet tegen te gaan.

Alliander laat weten onderzoek te doen naar verschillende manieren om het volle stroomnet te ontlasten. "We zien dat het steeds drukker wordt op het laagspanningsnet en kijken naar allerlei oplossingen om het te ontlasten", zegt een woordvoerder. Alliander beheert het stroomnet in onder meer Gelderland, Noord-Holland en Flevoland.

Stedin doet zijn proef in het Zeeuwse Tholen, Sint-Philipsland en Schouwen-Duiveland. Daar is het aantal huishoudens met zonnepanelen flink gestegen. Het stroomnet kan overbelast raken op momenten waarop meer energie wordt opgewekt dan verbruikt. De proef is volgens Stedin een primeur in Nederland en de netbeheerder wil ook kijken of particulieren op deze manier willen helpen het stroomnet te ontlasten.

Enexis, een andere grote netbeheerder, zegt nog geen soortgelijke plannen als Stedin te hebben. "We kijken met veel interesse naar de (uitkomsten van de) pilot van Stedin. De problematiek waar Stedin mee te maken heeft, herkennen wij natuurlijk ook in ons gebied", aldus een woordvoerder van Enexis. Die netbeheerder is actief in bijvoorbeeld Overijssel, Drenthe en Groningen.