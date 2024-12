Rus verdacht van spionage bij ASML en Mapper

ROTTERDAM (ANP) - Een Rus die zou hebben gespioneerd bij chipmachinemaker ASML is twintig jaar lang niet welkom in Nederland. De man zit vast en staat vanaf maandag terecht, maar heeft alvast een uitzonderlijk lang inreisverbod opgelegd gekregen. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving van Nieuwsuur.

German A. werkte eerder bij ASML en bij chiptechbedrijf Mapper. De 43-jarige man wordt verdacht van het stelen van bedrijfsinformatie en het doorspelen daarvan aan Rusland, zo berichtte Nieuwsuur.

ASML is "op de hoogte van de rechtszaak tegen een voormalige Mapper- en ASML-medewerker", laat het Veldhovense bedrijf weten. "We hebben, conform ons beleid, zelf ook aangifte gedaan. Lopende de rechtszaak geven we verder geen commentaar."

A. kreeg het inreisverbod vorige week woensdag opgelegd, zo is te lezen in de Staatscourant.