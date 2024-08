Rusland blijft erbij dat VS achter aanslag op Nord Stream zat

WASHINGTON (ANP/RTR) - Rusland houdt vol dat de Amerikanen betrokken waren bij de aanval op de gaspijpleiding Nord Stream. De Amerikaanse krant Wall Street Journal meldde donderdag dat de hoogste Oekraïense militair de aanval liet uitvoeren, ondanks waarschuwingen vanuit de Verenigde Staten om dat niet te doen. De Russische ambassadeur in Washington beweert dat de VS Oekraïne de schuld in de schoenen proberen te schuiven.

Rusland zegt al langer dat de VS en het Verenigd Koninkrijk achter de aanval op de pijpleiding zaten, al hebben die landen dat zelf ontkend. Een dergelijke aanval zou nooit plaatsvinden zonder "een knipoog" uit Washington, stelt ambassadeur Anatoli Antonov. "Ze proberen alle verantwoordelijkheid bij hun Oekraïense marionetten te leggen", aldus Antonov in een verklaring. "Wij zullen de werkelijke plegers van de bomaanslag identificeren en ze straffen."

De verantwoordelijkheid voor de aanslag waarbij drie van de vier leidingen werden uitgeschakeld, is nooit opgeëist. Duitsland doet onderzoek naar de zaak en heeft meerdere Oekraïners aangewezen als verdachte. De Amerikaanse kranten New York Times, Washington Post en Wall Street Journal meldden ook dat Oekraïne achter de aanslag zat. Oekraïne ontkent nog altijd en zegt dat Rusland er juist achter zat.

Nord Stream werd gebouwd om Russisch gas naar Europa te transporteren. De leiding werd in 2022 opgeblazen in Deense wateren.