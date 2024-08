Strengere regels voor buitenlandse chipinvesteringen in Japan

TOKIO (ANP/BLOOMBERG) - Japan komt met strengere regels voor buitenlandse bedrijven die willen investeren in toeleveringsketens voor chiptechnologie. Dat heeft het Japanse ministerie van Financiën vrijdag bekendgemaakt. Daarmee wil de overheid voorkomen dat technologie wegvloeit naar het buitenland, waar het mogelijk kan worden gebruikt voor militaire doeleinden.

Buitenlandse investeerders moeten voortaan van tevoren melden als zij investeringen doen in zaken die gerelateerd zijn aan de productie van chips. Dat geldt ook op het moment dat zij een belang nemen in of aandelen kopen van een bedrijf uit die sector.

De Japanse overheid presenteert de maatregelen op het moment dat het land zijn eigen productiecapaciteit voor chips probeert uit te breiden. De regering werkt bijvoorbeeld aan wetgeving om investeringen in de chipproductie in eigen land te stimuleren. Japan heeft de afgelopen drie jaar ongeveer 4 biljoen yen (omgerekend ongeveer 24,4 miljard euro) uitgetrokken om de chipindustrie nieuw leven in te blazen en digitalisering te bevorderen.