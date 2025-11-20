Rusland claimt herovering Koepjansk, Oekraïne ontkent

MOSKOU (ANP/RTR) - Het Russische leger zegt dat het de Oekraïense stad Koepjansk opnieuw heeft veroverd. Legerleider Valeri Gerasimov zei dat tegen president Poetin, toen hij een bezoek bracht aan een commandopost. Oekraïne ontkent dat Rusland de strategisch belangrijke stad in beslag heeft genomen.

Gerasimov vertelde Poetin ook dat Russische troepen 70 procent van de stad Pokrovsk en meer dan 80 procent van de plaats Vovtsjansk onder controle hadden gebracht, maar ook die claims worden door Oekraïne ontkend.

Koepjansk is een belangrijk bastion voor Oekraïne in de oostelijke regio Charkiv, waar Rusland aan een gestage opmars bezig is. De stad werd aan het begin van de oorlog in 2022 al eens veroverd door de Russen, maar na enkele maanden viel de stad weer in Oekraïense handen.