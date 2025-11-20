ECONOMIE
Rechter: Trumps inzet van troepen in Washington DC is onwettig

Samenleving
door anp
donderdag, 20 november 2025 om 23:00
WASHINGTON (ANP/AFP) - De inzet van duizenden troepen van de Nationale Garde door president Donald Trump in Washington DC is onwettig, oordeelde een federale rechter donderdag. Rechter Jia Cobb beval een einde te maken aan de inzet, maar schortte haar bevel 21 dagen op om de regering de tijd te geven in beroep te gaan.
Trump gaf in augustus opdracht aan meer dan 2000 leden van de Nationale Garde om in Washington te patrouilleren, omdat hij vond dat de stad een "smerige en door criminaliteit geteisterde schande" was. Brian Schwalb, procureur-generaal van de Amerikaanse hoofdstad, spande de rechtszaak aan om een einde te maken aan de inzet van de Nationale Garde.
De Republikeinse president heeft ook troepen van de Nationale Garde naar de door Democraten bestuurde steden Los Angeles en Memphis gestuurd. Hij zegt daarmee illegale immigratie en criminaliteit te willen bestrijden. De inzet van troepen in Chicago en Portland werd door federale rechters tijdelijk geblokkeerd.
