Dertien mensen behandeld na brand bij klimaattop

BELÉM (ANP/RTR) - Na de brand op de locatie van de klimaattop COP30 in de Braziliaanse stad Belém zijn dertien mensen behandeld omdat ze rook hebben ingeademd. Ze werden ter plekke behandeld, meldt de organisatie in een verklaring. De brand was binnen zes minuten onder controle. De brandweer denkt dat de brand is ontstaan door een elektrisch apparaat, waarschijnlijk een magnetron.

Het conferentiecentrum blijft uit voorzorg nog zeker enkele uren gesloten. Naar verwachting gaat het centrum om 20.00 uur lokale tijd, middernacht in Nederland, weer open.