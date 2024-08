Rusland dient klacht in bij Duitsland over onderzoek Nord Stream

BERLIJN (ANP/RTR) - Rusland heeft bij Duitsland een klacht ingediend over het Duitse onderzoek naar de explosies van de Nord Stream-pijpleiding in 2022. Dat heeft het Russische persbureau RIA Novosti maandag gemeld, nadat een hoofdverdachte in Polen aan arrestatie ontsnapte.

Duitse media meldden vorige week dat Duitse aanklagers een Oekraïense duikinstructeur hadden geïdentificeerd als hoofdverdachte van de sabotageactie aan de Nord Stream-pijpleiding. Vervolgens was een arrestatiebevel uitgevaardigd in Polen.

Polen ontving het arrestatiebevel wel, maar de verdachte kon het land verlaten omdat Duitsland zijn naam niet had opgenomen in een database van gezochte personen, vertelden Poolse aanklagers aan persbureau Reuters.

'Verplichtingen nakomen'

Moskou gelooft dat het Duitse onderzoek zal worden afgesloten zonder de verantwoordelijken te identificeren, zei het hoofd van een Europese afdeling van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken.

"We hebben de kwestie aan de orde gesteld dat Duitsland en andere getroffen landen hun verplichtingen volgens de VN antiterrorismeverdragen nakomen", aldus het Russische hoofd.