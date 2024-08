Blinken wil bij alle partijen aandringen op staakt-het-vuren deal

TEL AVIV (ANP/AFP) - De Amerikaanse buitenlandminister Anthony Blinken heeft maandag een ontmoeting met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, defensieminister Yoav Gallant en president Isaac Herzog om het proces voor een staakt-het-vuren weer op de rit te krijgen.

Het is zijn negende reis naar het Midden-Oosten sinds het begin van de Gaza-oorlog. Blinken reist dinsdag naar Caïro waar de komende dagen de gesprekken over een staakt-het-vuren worden hervat. Volgens diplomaten kan een deal een grotere escalatie in de regio voorkomen.

Een Amerikaanse functionaris, die sprak op voorwaarde van anonimiteit, zei dat dit "een bijzonder kritieke tijd" is. Binken wil er bij "alle partijen op aandringen om de resterende details over de finish te krijgen", aldus de functionaris.

Te veel obstakels

De militante Palestijnse beweging Hamas verwierp zondag het nieuwste voorstel voor een staakt-het-vuren in Gaza. Volgens Hamas werpt Netanyahu te veel obstakels op voor een overeenkomst.

De Amerikaanse president Joe Biden zei tegen verslaggevers dat een staakt-het-vuren "nog steeds mogelijk is" en dat de Verenigde Staten "niet opgeven".