Rusland dreigt demonstranten tegen internetblokkade op te pakken

Iedereen die in Rusland wil demonstreren tegen de grootschalige internetverstoringen zal worden opgepakt, dreigt de Russische regering donderdag. Er is in Rusland steeds meer onvrede over de internetbeperkingen die zijn opgelegd door de staat.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken ziet steeds meer oproepen tot demonstraties. "Alle pogingen om zulke bijeenkomsten te organiseren zullen onmiddellijk worden aangepakt, en de organisatoren en deelnemers zullen worden opgepakt", waarschuwt het ministerie. Na het begin van de oorlog in Oekraïne is Rusland protesten steeds harder gaan aanpakken en straatprotesten zijn vrijwel uitgebannen.

In verschillende regio's wordt het mobiele internet al maanden uitgezet. Volgens de autoriteiten om te voorkomen dat Oekraïense drones tijdens aanvallen verbinding kunnen maken met lokale dataproviders. In Moskou werd de mobiele internettoegang woensdag na drie weken weer hersteld, maar de verbinding bleef in grote delen van de stad slecht.