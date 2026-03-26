Iran zegt Israëlische nucleaire installaties te hebben bestookt

Samenleving
door anp
donderdag, 26 maart 2026 om 11:05
TEHERAN (ANP) - De Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde (IRG) heeft naar eigen zeggen Israëlische nucleaire installaties in Zuid-Israël bestookt. Dit is volgens de garde onderdeel van de 82e golf van luchtaanvallen sinds Israël eind februari samen met de VS Iran begon te bombarderen.
Onderdeel van de aanvalsgolf zijn ook commandoposten van het Israëlische leger en industrieën die te maken hebben met de "nucleaire infrastructuur" in de woestijn Negev. De IRG doelt waarschijnlijk op de plaatsen Arad en Dimona ten westen van de Dode Zee. Het nationale Shimon Peres Negev Nucleaire Onderzoekscentrum is in Dimona, ongeveer 80 kilometer ten zuiden van Jeruzalem.
119501705_m

