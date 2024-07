Rusland dreigt met hervatting productie bepaalde kernraketten

SINT-PETERSBURG (ANP/DPA/AFP) - De Russische president Vladimir Poetin heeft gedreigd de productie van bepaalde kernraketten weer op gang te brengen als de Verenigde Staten raketten in Duitsland of elders in Europa stationeren. Hij deed dat in een toespraak tijdens een groot evenement van de marine in de Russische stad Sint-Petersburg.

Poetin verklaarde dat Rusland zich nog steeds vrijwillig houdt aan een verdrag tegen raketten voor de middellange afstand, dat door de Amerikanen onder president Donald Trump in 2019 was opgezegd. Maar als de Verenigde Staten hun plannen uitvoeren, "beschouwen we onszelf bevrijd van het eerder aangenomen eenzijdige moratorium" voor dergelijke raketten, zei de president.

Washington kondigde onlangs aan over twee jaar Amerikaanse raketten in Duitsland te plaatsen als extra afschrikking na de Russische inval in Oekraïne. Volgens de VS schendt Moskou het verdrag al langere tijd.