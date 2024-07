Triatloncoach Wouda verwacht geen zwemverkenning Seine meer

PARIJS (ANP) - Bondscoach Marcel Wouda van de Nederlandse triatleten verwacht dat de parcoursverkenning in de Seine ook maandag nog niet door zal gaan voor de olympiërs. Maar ook als de waterkwaliteit dan voldoende verbeterd is om in de rivier te mogen zwemmen, dan stuurt hij zijn triatleten niet het water in uit angst voor besmetting met E. coli.

"Dinsdag is al de wedstrijd voor de mannen en elk open water heeft een risico op besmetting van E. coli, hoe schoon het water ook is", zegt Wouda. "Er is altijd een hoeveelheid. Je hoeft maar één bacterie binnen te krijgen en dan heb je al een probleem."

Wouda overweegt zelf op maandag de parcoursverkenning te doen. "Als dat mogelijk is, want dan kan ik de kennis aan de atleten doorgeven", zegt de voormalig topzwemmer.

Wouda reageerde op het bericht dat de organisatie van de Olympische Spelen in Parijs de verkenning van de Seine op zondag schrapte omdat de waterkwaliteit door de regenval van de afgelopen dagen is verslechterd. Nederland doet met vier triatleten mee aan de olympische wedstrijd: Mitch Kolkman en Richard Murray komen uit bij de mannen, Maya Kingma en Rachel Klamer bij de vrouwen.