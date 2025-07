Rusland en Oekraïne melden nieuwe aanvallen na overleg in Turkije

MOSKOU/KYIV (ANP/RTR/AFP) - Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar van nieuwe aanvallen met drones, uren na de jongste onderhandelingen tussen de landen. Vertegenwoordigers van de strijdende partijen spraken elkaar woensdagavond in Turkije.

Oekraïense drones zouden Russische gebieden langs de Zwarte Zee hebben getroffen. In de regio Krasnodar kwam een vrouw om door het puin van een vallende drone en er viel ook een gewonde, aldus Russische autoriteiten. Elders in Rusland is melding gemaakt van een inslag bij een olieopslagplaats.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky meldt aanvallen op burgerdoelen in onder meer de regio's Odesa, Charkiv en Zaporizja. Er zijn volgens hem drie doden en tien gewonden.

Zelensky hekelt dat Rusland burgerdoelen aanvalt na een Oekraïens voorstel voor een onmiddellijk staakt-het-vuren. "Rusland zet terreur voort en belemmert diplomatieke oplossingen", aldus de president, die ook stelt dat Rusland sancties en aanvallen op logistieke en militaire doelen "verdient".