Dit is waarom er duizenden zakelijke klanten in de wachtrij staan voor een stroomaansluiting

Ruim 9000 zakelijke klanten van netbeheerder Enexis staan momenteel in de wachtrij voor een nieuwe of zwaardere stroomaansluiting, ondanks recordinvesteringen in het elektriciteitsnet. Omdat het stroomnet in veel plaatsen vol zit, groeit de kans op overbelasting en storingen.

Netbeheerders steken honderden miljoenen in de uitbreiding van het stroomnet, maar stuiten daarbij op diverse knelpunten. Het probleem draait om ruimtegebrek, een tekort aan technisch personeel, complexe vergunningsprocedures en beperkingen door stikstofregels, meldt Enexis, actief in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg.