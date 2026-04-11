Rusland en Oekraïne wisselen weer gevangenen uit

KYIV/MOSKOU (ANP) - Rusland en Oekraïne hebben onder bemiddeling van de Verenigde Arabische Emiraten een gevangenenruil uitgevoerd. Beide landen hebben zaterdag 175 krijgsgevangenen uitgewisseld, bevestigen ze.

Volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zijn naast 175 militairen ook zeven burgers vrijgelaten. "Sommigen van hen zijn gewond. De meesten zaten sinds 2022 gevangen", schrijft hij op X.

Het Russische ministerie van Defensie spreekt naast de militairen van zeven burgers uit de Russische grensregio Koersk die zijn teruggekeerd.

Zaterdag vanaf 15.00 uur Nederlandse tijd gaat een staakt-het-vuren in tussen de twee landen, vanwege Orthodox Pasen. Dat duurt tot het einde van zondag, maar Zelensky heeft op X aangegeven dat hij heil ziet in een mogelijke verlenging van de wapenstilstand.