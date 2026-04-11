Meerdere doden in Zuid-Libanon na Israëlische aanvallen

BEIROET (ANP/AFP/RTR) - Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn tien mensen omgekomen, onder wie hulpverleners. Dat melden Libanese media op gezag van het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Het zou gaan om drie aanvallen in de regio Nabatieh. Het ministerie beticht Israël ervan "systematisch" aanvallen uit te voeren op hulpverleners.

Een Iraanse delegatie is zaterdag in Islamabad om daar onder bemiddeling van gastland Pakistan te spreken met de VS over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Iran heeft gedreigd niet aan te schuiven als het niet eerst toezeggingen krijgt over een wapenstilstand in Libanon, waar het door Iran gesteunde Hezbollah strijdt tegen Israël.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu beval eerder dat moest worden onderhandeld met Libanon, maar zei daarvoor ook al dat het conflict in Libanon geen onderdeel uitmaakt van het staakt-het-vuren tussen de VS en Iran.

Iran meldde zaterdag opnieuw dat een regionaal staakt-het-vuren voor Teheran een harde eis is.