Rusland en VS starten gesprekken over zeldzame aardmetalen

MOSKOU (ANP/RTR) - Moskou en Washington zijn gesprekken begonnen over toegang tot zeldzame aardmetalen uit Rusland. Dit meldt het staatspersbureau RIA maandag op gezag van Kirill Dmitriëv, de baas van het Russische staatsinvesteringsfonds RDIF.

De Russische president Vladimir Poetin stelde Dmitriëv in februari aan als speciaal gezant voor internationale economische en investeringssamenwerking. Tegen de Russische krant Izvestia zegt Dmitriëv dat Amerikaanse bedrijven al interesse hebben getoond in mogelijke projecten in Rusland.

In februari zei de Amerikaanse president Donald Trump dat hij met Moskou wil samenwerken over de toegang tot zeldzame aardmetalen en andere "zeer waardevolle delfstoffen". De Russische president Vladimir Poetin reageerde dat hij daarvoor openstaat.

Zeldzame aardmetalen worden onder meer gebruikt voor batterijen. Nu zijn de VS daarvoor nog grotendeels afhankelijk van de import uit China. Trump wil in ruil voor de militaire steun aan Oekraïne ook toegang tot de Oekraïense delfstoffen.