Trump krijgt Groenland niet, zegt nieuwe premier

NUUK (ANP/DPA) - De premier van Groenland, Jens-Frederik Nielsen, heeft zondag de dreigementen van de Amerikaanse president Donald Trump om het Arctische gebied in te lijven resoluut afgewezen. Dat zei de pas aangetreden Nielsen in een bericht op Facebook.

"Laat ik duidelijk zijn: de VS krijgen Groenland niet. We behoren iemand anders toe. We bepalen onze eigen toekomst", schreef Nielsen op Facebook.

Sinds zijn aantreden heeft Trump herhaaldelijk gedreigd Groenland onder Amerikaanse controle te brengen. Hij beargumenteert dat het grondstofrijke eiland met ongeveer 57.000 inwoners voor zijn land van strategisch belang is. Trump herhaalde dit afgelopen weekend: "We krijgen Groenland. Ja, 100 procent."

Reactie

In gesprek met de Amerikaanse zender NBC zei hij dat er een "grote kans is dat het zonder militair ingrijpen kan", maar dat hij niets uitsluit. Gevraagd welke boodschap een overname van Groenland aan Rusland en de rest van de wereld zou geven, antwoordde Trump: "Daar denk ik niet echt over na. Het kan me eigenlijk niet schelen."

Nielsen adviseerde kalm te reageren op de dreigementen. "We moeten niet uit angst reageren. We moeten reageren met kalmte, waardigheid en eensgezindheid", zei hij. Het moet Trump duidelijk worden gemaakt dat Groenland alleen aan zijn inwoners toebehoort, schreef hij. "Zo was het gisteren. Zo is het vandaag. En zo zal het in de toekomst zijn."

Nielsens centrumrechtse partij Demokraatit (Democraten) won de parlementsverkiezingen op 11 maart na een verkiezingscampagne die werd overschaduwd door Trumps interesse in Groenland. Het gebied hoort bij Denemarken, maar heeft zelfbestuur.